Готовность воевать стабилизировалась, но не выросла: более 40% украинцев не готовы к службе

В Украине чуть более 40% населения до сих пор не готовы присоединиться к рядам Сил обороны, однако ситуация несколько стабилизировалась по сравнению с апрельскими настроениями. Сейчас таких только 41,5%, тогда как в апреле этот показатель достиг 44%.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

О готовности присоединиться к военной службе мы спрашиваем у украинцев уже в третий раз, и анализ динамики настроений сегодня свидетельствует о некоторой стабилизации и частичном восстановлении показателей готовности вступить в Силы обороны после 3%-го апрельского падения.

10 июня 2026, 15:01 Каждого третьего украинца возмущает покупка элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны 34% украинцев испытывают возмущение из-за новостей о покупке или строительстве элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны. Ещё 28% респондентов выражают неверие в возможность преодоления коррупции.

Также стоит отметить, что общие настроения украинцев, которые готовы или не хотят служить, в течение последних трех месяцев почти не изменились и колеблются в пределах 5% по всем возможным маркерам.

Как свидетельствуют данные опроса, уровень готовности стать в ряды Сил обороны (лично или через ближайших родственников) в мае колеблется в пределах 15–17,5% в зависимости от временного горизонта.

Наибольшая группа респондентов все еще заявляет о неготовности к службе (41,5–47%), а около трети опрошенных (32–33%) продолжают колебаться. Стабильным остается тренд на исчерпаемость ресурса при сверхдолгом планировании: если на дистанции в 3 года доля тех, кто «уже служит / служат родственники», составляет 9%, то при затягивании войны на 10 лет этот показатель снижается до 5%, что указывает на опасения относительно невозможности длительной службы.

В мае зафиксированы следующие ключевые тенденции относительно готовности украинцев к службе:

На короткой дистанции (3 года) показатель зафиксировался на уровне 17,5% против 17% в апреле. То есть существенных различий не зафиксировано.

Наблюдается частичное восстановление оптимизма на средней и длинной дистанциях – после небольшого падения в апреле, в мае готовность мобилизоваться в случае продолжительности войны 5 лет выросла с 14% до 16%, а в случае 10 лет – с 13% до 15%.

Относительно категорического отказа служить – видим определенную стабилизацию. Показчик в мае зафиксировался на уровне 41,5% при условии 3-летней службы. В то же время на супердлинной дистанции (10 лет) уровень отказа зафиксировался на максимальной отметке в 47%. Такой же показатель был и в апреле.

Подытоживая, стоит отметить, что текущие колебания показателей минимальны и не превышают стандартную статистическую погрешность, поэтому эти изменения целесообразно рассматривать исключительно на уровне микротенденций.

Напомним, накануне «Слово и дело» опубликовало вторую часть опроса на тему «Социальная справедливость, коррупционные триггеры и готовность служить». Там украинцы ответили на вопросы о покупательских привычках и жилищных потребностях.

В частности, мы узнали, что более 60% украинцев начали чаще покупать товары отечественного производства, руководствуясь поддержкой экономики, экономией или ростом качества продукции.

Также стало известно, что только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, вынужденные снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.

К тому же, результаты нашего опроса свидетельствуют, что более половины населения Украины сталкивалось с явлением бытовой коррупции за последний год. И только 28% украинцев избежали этого явления.

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