Лисовой резко высказался по поводу сокращения предметов НМТ и отмены теста по математике

Министерство образования и науки Украины не поддерживает предложение депутатов об уменьшении количества предметов национального мультипредметного теста (НМТ) и не считает необходимым делать математику необязательным предметом с 2027 года.

Об этом во время общения с журналистами сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает «Интерфакс-Украина».

«Правительство подало законопроект об условиях поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые есть сейчас в 2026 году. Альтернативный законопроект, предусматривающий несколько иные условия по математике, мы не поддерживаем категорически», – сказал министр.

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Как известно, альтернативный законопроект № 15254-1 второго июня депутаты подали в Раду. Проект закона зарегистрировали председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина вместе с 50 депутатами.

Они предлагают уменьшить в 2027 году количество обязательных предметов НМТ, оставив только украинский язык и историю Украины. Вместо этого математику участники тестирования смогут выбирать как дополнительный предмет.

Обязательной математика, согласно проекту закона, останется только для специальностей, где она является профильной, – в частности, для технических и инженерных направлений.

В Минобразования раскритиковали такую инициативу категорически. По мнению министра Оксена Лисового, отмена математики или истории как обязательных предметов на экзаменах для выпускников школ – это «абсурд, который не приведет страну ни к каким позитивным изменениям».

«НМТ как раз для того, чтобы подтвердить ключевую способность читать, писать и считать, и математика должна быть обязательным предметом», – подчеркнул Лисовой.

Вместе с Минобразования против инициативы об отмене математики как обязательной на НМТ выступил ряд депутатов, педагогов, ученых и общественных деятелей. В частности, член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук напомнил, что математика – это единственный обязательный предмет на НМТ из естественно-математического цикла. По его мнению, он важен для развития критического и логического мышления, которое необходимо и техническим специалистам, и гуманитариям.

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