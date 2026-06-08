ВАКС утвердил соглашение с бывшим начальником подразделения «Укрзализныци»

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим начальником государственного предприятия «Управление промышленных предприятий» ПАО «Укрзализныця» Дмитрием Рудковском. Его приговорили к 8 годам лишения свободы условно.

Такое решение 2 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и обвиняемым (Рудковским – ред.), с участием защитника в рамках уголовного производства. (Рудковского – ред.) признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и на основании соглашения о признании виновности назначить согласованное сторонами наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде лишения свободы на срок 8 лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в юридических лицах публичного права, на срок 3 года, с конфискацией части имущества, а именно нежилого помещения в жилом доме общей площадью 128 квадратных метров», – говорится в решении.

Одновременно суд освободил Рудковского на испытательный срок в 1 год. Он обязан: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства, работы; не уезжать за пределы Украины без согласования.

Как известно, в этом деле обвиняют бывшего начальника государственного предприятия «Управление промышленных предприятий» ПАО «Укрзализныця» Дмитрия Рудьковского и его заместителя Вячеслава Подлипского. По версии следствия, Рудьковский в период 2014-2015 годов государственных закупок деревянных шпал и бруса организовал использование служебного положения своим заместителем Подлипским. Последний вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для Ярослава Жмурко (один из бывших руководителей УПП УЗ), совершил неправомерное содействие подконтрольным ему предприятиям, повлекшее потерю активов УПП УЗ в размере 13,65 млн грн.

Напомним, шпальное дело УЗ передали в антикоррупционный суд. По этому делу ВАКС признал ПАО «Укрзализныця» потерпевшим.

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