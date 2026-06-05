Апелляционная палата снова рассмотрит жалобу на соглашение по делу «Нацкинематеки»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 16 июня рассмотрение жалобы на соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим первым заместителем директора государственного предприятия «Национальная кинематека Украины» Геннадием Станилевичем и предпринимателем Александром Лабенским.

Такое решение 28 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 7 декабря 2023 года суд утвердил соглашение, заключенное со Станилевичем и Лабенским. Согласно соглашению, средства обвиняемых в сумме 40,26 млн грн будут перечислены в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - «Армия дронов». Также лица обязуются предоставить обличительные показания по отношению ко всем причастным к преступлению лиц. Станилевичу назначили 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года, а Лабенскому – 5 лет условного заключения с испытательным сроком в 3 года.

Позже Апелляционная палата ВАКС частично изменила приговор, но полностью не отменила соглашение. На это решение подали кассационную жалобу. Верховный суд отменил решение АП ВАКС и назначил повторное апелляционное рассмотрение дела.

«Назначить рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Высшего антикоррупционного суда от 07.12.2023 в уголовном производстве по обвинению (Станилевича и Лабенского – ред.) на 16 июня 2026 года в 10:00 в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю министра культуры Тамаре Мазур и еще шести лицам. По версии следствия, в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом санации «НКУ», которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и самого госпредприятия. Те согласовали согласованный незаконный план санации, и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО «Вест Прайт», которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

Собранные в ходе расследования НАБУ и САП материалы стали основой для непризнания и отмены Хозяйственным судом города Киева результатов аукциона по продаже имущества ГП «Национальная кинематека Украины». Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный суд. Так что госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало.

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