Закон о частных военных компаниях может быть принят уже в этом году – Зеленский

В Украине начали подготовку законодательной базы, которая позволит привлекать иностранных граждан к службе через частные военные компании. Принятие соответствующего закона возможно уже в этом году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, над созданием правовых механизмов для функционирования частных военных компаний работают Министерство внутренних дел, разведывательные органы, правительство и команда Офиса президента.

«Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона», – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что многие ведущие страны уже используют механизм частных военных компаний для привлечения своих граждан, поэтому Украина должна сформировать собственную государственную политику в этой сфере и ответить на соответствующий спрос.

Кроме того, он сообщил о подготовке изменений в законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко уже доложил о соответствующей работе.

Напомним, в прошлом году президент Зеленский сообщил о намерениях начать экспорт определенных видов вооружения, имеющихся в избытке, для финансирования дефицитных оборонных нужд.

А уже в конце апреля 2026 года он заявил, что Украина согласовала все детали относительно экспорта оружия на уровне государственных институтов.

