Под ударом дронов в Новороссийске оказалась одна из крупнейших нефтебаз Кавказа

В ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край россии. Одной из целей стал Новороссийск, где, по предварительным данным, под удар попал объект нефтетопливной инфраструктуры.
Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.
В Новороссийске, что в Краснодарском крае рф, ночью слышали взрывы и сообщали о работе ПВО.
Как сообщают OSINT-аналитики, дроны могли поразить нефтебазу «Грушовая балка» – одну из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Объект входит в структуру промышленного комплекса «Шесхарис» АО «Черномортранснефть» и используется для перевалки и хранения нефти, а также обслуживает нефтяной порт Новороссийска.
В соцсетях распространяются видео и фото, на которых виден густой дым над промышленной зоной города после атаки. Аналитики канала Falcon Insight после геолокации кадров заявили, что задымление фиксируется именно в районе нефтебазы «Грушовая балка».
Официального подтверждения поражения объекта российские власти пока не предоставляли. В то же время оперативный штаб Краснодарского краю сообщал об угрозе атак беспилотников для Новороссийска.
Напомним, в конце мая в Новороссийске сообщалось об атаке на территории порта. Отмечалось, что дроны поразили нефтяной терминал «Шесхарис».
А на днях дроны атаковали нефтяной терминал в порту российского Санкт-Петербурга, в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.
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