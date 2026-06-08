Под ударом дронов в Новороссийске оказалась одна из крупнейших нефтебаз Кавказа

В ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край россии. Одной из целей стал Новороссийск, где, по предварительным данным, под удар попал объект нефтетопливной инфраструктуры.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В Новороссийске, что в Краснодарском крае рф, ночью слышали взрывы и сообщали о работе ПВО.

Как сообщают OSINT-аналитики, дроны могли поразить нефтебазу «Грушовая балка» – одну из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Объект входит в структуру промышленного комплекса «Шесхарис» АО «Черномортранснефть» и используется для перевалки и хранения нефти, а также обслуживает нефтяной порт Новороссийска.

В соцсетях распространяются видео и фото, на которых виден густой дым над промышленной зоной города после атаки. Аналитики канала Falcon Insight после геолокации кадров заявили, что задымление фиксируется именно в районе нефтебазы «Грушовая балка».

Официального подтверждения поражения объекта российские власти пока не предоставляли. В то же время оперативный штаб Краснодарского краю сообщал об угрозе атак беспилотников для Новороссийска.

Напомним, в конце мая в Новороссийске сообщалось об атаке на территории порта. Отмечалось, что дроны поразили нефтяной терминал «Шесхарис».

А на днях дроны атаковали нефтяной терминал в порту российского Санкт-Петербурга, в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

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