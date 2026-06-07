Министр обороны США заявил о «вторжении опасных идеологий» в Европу

Министр обороны США Пит Хегсет во время памятной речи по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии сделал резкое заявление относительно ситуации в Европе, связав ее с миграционной политикой и внутренними вызовами для континента.
Об этом пишет Politico.
Выступая на церемонии в Колвиль-сюр-Мер, где расположено американское военное кладбище, Хегсет заявил, что Европа якобы сталкивается с «другой формой вторжения».
«Сегодня разные европейские пляжи штурмуют разные, опасные идеологии – в Испании, Италии, Греции и Болгарии; прибывают лодки и люди», – сказал он.
Он задал вопрос европейским столицам:
«Когда они что-то сделают с этим вторжением? Или уже слишком поздно? Я молюсь, что нет, и верю, что нет», – цитирует слова Хегсета СМИ.
В своей речи Хегсет также подчеркнул, что США ожидают от союзников большего участия в вопросах безопасности и обороны. По его словам, Америка «будет лидером», но союзники должны «стоять плечом к плечу» с Вашингтоном.
Напомним, противоречивые высказывания президента США Дональда Трампа относительно количества американских военных в Европе привели к организационным проблемам, отмене запланированных ротаций и потенциальным убыткам на миллионы долларов.
Также сообщалось, что на фоне кризиса доверия к США в европейских странах начали колебаться, стоит ли в дальнейшем полагаться на американское вооружение.
Как известно, Министерство обороны США объявило о планах уменьшить общее количество своих боевых бригадных групп в Европе с четырех до трех. В частности, в Пентагоне фактически начали процесс вывода своего военного контингента и техники с территории Литвы.
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