Министр обороны США заявил о «вторжении опасных идеологий» в Европу

Министр обороны США Пит Хегсет во время памятной речи по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии сделал резкое заявление относительно ситуации в Европе, связав ее с миграционной политикой и внутренними вызовами для континента.

Об этом пишет Politico.

6 июня 2026, 10:24 В армии США возникла путаница из-за заявлений Трампа относительно войск в Европе – СМИ Неопределенность в политике относительно американских войск в Европе вызвала серьезные сбои в планировании, отмену ротаций и дополнительные расходы.

Выступая на церемонии в Колвиль-сюр-Мер, где расположено американское военное кладбище, Хегсет заявил, что Европа якобы сталкивается с «другой формой вторжения».

«Сегодня разные европейские пляжи штурмуют разные, опасные идеологии – в Испании, Италии, Греции и Болгарии; прибывают лодки и люди», – сказал он.

Он задал вопрос европейским столицам:

«Когда они что-то сделают с этим вторжением? Или уже слишком поздно? Я молюсь, что нет, и верю, что нет», – цитирует слова Хегсета СМИ.

В своей речи Хегсет также подчеркнул, что США ожидают от союзников большего участия в вопросах безопасности и обороны. По его словам, Америка «будет лидером», но союзники должны «стоять плечом к плечу» с Вашингтоном.

Напомним, противоречивые высказывания президента США Дональда Трампа относительно количества американских военных в Европе привели к организационным проблемам, отмене запланированных ротаций и потенциальным убыткам на миллионы долларов.

Также сообщалось, что на фоне кризиса доверия к США в европейских странах начали колебаться, стоит ли в дальнейшем полагаться на американское вооружение.

Как известно, Министерство обороны США объявило о планах уменьшить общее количество своих боевых бригадных групп в Европе с четырех до трех. В частности, в Пентагоне фактически начали процесс вывода своего военного контингента и техники с территории Литвы.

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