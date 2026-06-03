США начали вывод войск и техники из Литвы – LRT

Соединенные Штаты начали вывод более тысячи военнослужащих и боевой техники после завершения срока очередной ротации подразделений.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на источники в оборонном секторе страны.

21 октября 2024, 18:00 Войска США в Европе: численность контингента в разных странах Численность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

Речь идет о плановой ротации американского батальонного формирования, которое в течение последнего периода было развернуто в Литве в рамках усиленного присутствия НАТО на восточном фланге Альянса. После завершения миссии подразделения начали постепенное перемещение личного состава и техники за пределы страны.

По данным издания, новая ротация американских военных ожидается, однако ее сроки и численность пока не определены. Это связано с пересмотром Соединенными Штатами подходов к размещению сил в Европе.

Литовские правительственные источники в оборонном секторе подтвердили начало вывода войск. Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис также частично подтвердил эту информацию, отметив, что ротационный характер присутствия США предусматривает возможные временные промежутки между сменой подразделений.

Американское военное присутствие в Литве в последние годы осуществляется на регулярной основе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину оно было существенно усилено и стало почти непрерывной ротацией примерно тысячи военных вместе с бронетехникой и другими средствами.

В то же время в Литве подчеркивают, что нынешний переход может привести к более длительной, чем обычно, паузе между ротациями, хотя в Вашингтоне подтверждают дальнейшее присутствие американских сил в стране.

Напомним, недавно Пентагон объявил о решении сократить с четырех до трех общее количество боевых бригадных групп США, которые размещены в Европе.

Как известно, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и другие зарубежные базы.

Впоследствии президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Германии. Это произошло на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по политике на Ближнем Востоке.

Кроме того, США еще 11 мая направили польской стороне сообщение об отмене отправки 4 тысяч американских военных в Польшу. Однако, по данным Politico, в польском Генштабе «потеряли» важное письмо США.

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