Пентагон сократил общее количество американских бригад в Европе

Пентагон объявил о решении сократить с четырех до трех общее количество боевых бригадных групп США, которые размещены в Европе.

Об этом спикер Пентагона Шон Парнелл сообщает в соцсети X.

21 октября 2024, 18:00

«Численность этих групп в Европе возвращается к уровню 2021 года. Решение стало результатом комплексного многоуровневого процесса, сосредоточенного на пересмотре военного присутствия США в Европе. Из-за этого временно задерживается развертывание американских сил в Польше – образцовом союзнике США», – говорится в сообщении.

Согласно словам Парнелла, Пентагон определит окончательное размещение этих и других американских сил в Европе на основе дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников по НАТО вносить собственный вклад в оборону Европы.

«Этот анализ призван продвигать политику «Америка прежде всего» президента Дональда Трампа в Европе и других регионах, в частности путем стимулирования и предоставления возможностей союзникам по НАТО брать на себя основную ответственность за оборону Европы»», – написал спикер.

Парнелл также добавил, что по этому вопросу министр обороны США Пит Хегсет провел разговор с заместителем премьер-министра Польши Владиславом Косиняк-Камышем. По его словам, министерство предоставит больше информации в необходимое время и в соответствующем формате.

«Министерство будет оставаться в тесном контакте с польскими партнерами во время проведения этого анализа, в частности чтобы гарантировать сохранение сильного военного присутствия США в Польше. Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Другим союзникам по НАТО стоит последовать этому примеру», – резюмировал спикер Пентагона.

Напомним, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и другие зарубежные базы.

Впоследствии президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Германии. Это произошло на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно политики на Ближнем Востоке.

В то же время, Конгресс раскритиковал решение Трампа о сокращении войск США в Германии.

Также президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять американских военных, которых администрация президента США Дональд Трамп может вывести из Германии.

При этом США еще 11 мая направили польской стороне уведомление об отмене отправки 4 тысяч американских военных в Польшу. Однако, по данным Politico, в польском Генштабе «потеряли» важное письмо США.

