Венгрия остановила выдачу рабочих виз гражданам трех стран

Венгрия с 5 июня приостановила выдачу рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера правительства, это решение является первым шагом в рамках политики ужесточения регулирования наплыва иностранной рабочей силы из стран вне Европейского Союза.

Изменения касаются упрощенной процедуры трудоустройства иностранцев, которая ранее позволяла компаниям быстрее привлекать работников из этих государств. В то же время те, кто уже работает в Венгрии, смогут подавать документы на продление разрешений.

По официальным данным, иностранные работники составляют около 2% от общего количества занятых в Венгрии, однако в таких сферах, как промышленность и услуги, их доля значительно выше.

В правительстве объясняют решение обеспокоенностью относительно влияния более дешевой рабочей силы из-за рубежа на уровень заработных плат в стране. В то же время часть иностранных инвесторов предупреждает, что резкое ограничение доступа к иностранным работникам может негативно повлиять на экономику Венгрии.

Напомним, группа из девяти стран ЕС, а также Исландия и Норвегия, обратились к Европейской комиссии с призывом ужесточить визовую политику в отношении граждан россии и проверить соблюдение действующих ограничений.

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