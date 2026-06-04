Девять стран ЕС призвали ужесточить визовые ограничения для граждан россии

Группа из девяти стран ЕС, а также Исландия и Норвегия, обратились в Европейскую комиссию с призывом усилить визовую политику в отношении граждан россии и проверить соблюдение действующих ограничений.

Об этом пишет Polskieradio.pl.

7 мая 2026, 04:58 Три страны Европы увеличили выдачу шенгенских виз россиянам – СМИ В 2025 году страны ЕС увеличили выдачу шенгенских виз гражданам россии, несмотря на войну в Украине и санкции. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания, что вызвало споры внутри Евросоюза.

Как отмечается, в 2025 году гражданам россии было выдано на 10% больше шенгенских виз, чем годом ранее – в общей сложности 623 тысячи, из которых около 480 тысяч составили туристические визы. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания.

Письмо в Европейскую комиссию, а также главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам миграции Магнусу Бруннеру подписали министры Польши, Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Нидерландов, а также представители Исландии и Норвегии.

Среди подписантов – глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр внутренних дел страны Марцин Кервиньский. В документе подчеркивается, что после приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ в 2022 году страны ЕС должны были придерживаться более жесткого подхода, однако это делают не все государства-члены.

Подписанты считают, что значительная часть выданных виз является многократными, что противоречит рекомендациям Еврокомиссии по ограничению поездок граждан РФ по несущественным причинам. Они также выразили обеспокоенность ростом числа российских туристов в Европе во время войны в Украине.

Отдельно в письме предлагается ввести дополнительные ограничения в Визовом кодексе ЕС, регулярно публиковать статистику выдачи виз россиянам и рассмотреть возможность запрета въезда для российских ветеранов войны против Украины.

Вопрос визовой политики в отношении граждан россии планируется обсудить на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге.

Напомним, ранее ряд стран ЕС выступил за усиление ограничений для граждан РФ, участвовавших в войне против Украины. Восемь государств-членов призвали Евросоюз подготовить механизм запрета на въезд в Шенгенскую зону для бывших российских военных.

Также в январе СМИ сообщали, что Эстония предложила на уровне ЕС ввести отдельный запрет на въезд для россиян, которые воевали в составе армии РФ против Украины.

А недавно в Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе по подозрению в организации схемы незаконной выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

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