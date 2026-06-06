Ирландский завод экспортирует сырье для ВПК рф – FT

В Ирландии продолжает работать завод Aughinish Alumina, который принадлежит российской компании «Русал» и легально экспортирует глинозем в россию. Это сырье может попадать в военное производство рф.

Об этом пишет Financial Times.

12 мая 2026, 22:54 Зеленский ввел санкции против десятков человек и компаний, обеспечивающих ВПК россии Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение СНБО по применению санкций против лиц и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

Aughinish Alumina является крупнейшим производителем глинозема в Европе. Сам завод не находится под санкциями Евросоюза, хотя его владелец «Русал» был основан Олегом Дерипаской, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

По российским таможенным данным, которые изучила Financial Times, крупнейшим получателем глинозема с завода в 2025 году был завод «Русал» в Красноярске.

Kyiv School of Economics определяет Красноярск как важный военно-промышленный хаб. В то же время Irish Times ранее писала, что алюминий из этой цепочки поставляли торговому дому, который работает с российским военно-промышленным комплексом.

Посольство Украины в Дублине заявило, что экспорт глинозема из Ирландии в рф вырос до 315 млн евро в 2025 году. В 2021 году этот показатель составлял 196 млн евро.

Правительство Ирландии утверждает, что расследует ситуацию. В то же время там заявляют, что сейчас не имеют информации о том, что глинозем из Aughinish попадает в производство российского оружия.

Ранее сообщалось, что Киев призывает Евросоюз усилить давление на финансовый сектор россии, перекрыть пути обхода санкций через криптовалюты и ограничить морской экспорт российской нефти.

Также британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.