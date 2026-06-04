В Кремле дали первый комментарий по поводу письма Зеленского путину

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В Кремле подтвердили получение открытого письма президента Украины Владимира Зеленского к владимиру путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что путин ознакомится с ним позже.
фото: РИА «Новости»

В Кремле подтвердили получение открытого письма президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору владимиру путину.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говорят росСМИ.

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Пресс-секретарь путина сказал, что тот пока не ознакомился с его содержанием – о документе ему планируют доложить после завершения запланированных международных встреч.

Письмо от украинской стороны уже получили и зарегистрировали соответствующие службы. Впрочем, сам путин ознакомится с ним только после завершения части рабочего визита президента Узбекистана.

Также пресс-секретарь Кремля прокомментировал предложение относительно личной встречи между Зеленским и путиным. Он заявил, что если украинский президент заинтересован в двусторонних переговорах, то может приехать в Москву.

Никаких дополнительных подробностей относительно содержания письма или возможных переговоров в Кремле на данный момент не предоставили.

На ситуацию уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Во время общения с журналистами в Белом доме он позитивно оценил перспективу личной встречи между лидером Украины и российским диктатором.

«Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это», – заявил Трамп.

Он также сказал, что и Зеленский, и путин «хорошие люди», а Украина, по мнению Трампа, якобы «не выдержала и двух дней» без поддержки США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к владимиру путину, в котором призвал к прямому диалогу и поиску путей завершения войны. Реакция Кремля стала первым официальным ответом российской стороны на эту инициативу.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что дипломатическое решение конфликта с рф вполне возможно до старта следующей зимы. Глава государства отметил, что российские войска постепенно теряют инициативу на фронте, и именно это способно заложить фундамент для будущих переговоров.

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