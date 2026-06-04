Рада в третий раз попытается декриминализировать порно

В Верховной Раде готовят новую, уже третью попытку принять законодательные изменения относительно декриминализации порно.
Соответствующий законопроект уже появился на сайте правительства.
По словам нардепа Ярослава Железняка, после провала предыдущего голосования за декриминализацию взрослого контента между представителями разных фракций и депутатских групп состоялись консультации. В результате был подготовлен и зарегистрирован новый законопроект №15294.
Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является усиление защиты несовершеннолетних через более строгую ответственность за вовлечение детей в сексуальные преступления, распространение среди них порнографии и другие подобные правонарушения. Также документ имеет целью обновление отдельных норм Уголовного кодекса относительно оборота порнографических материалов среди совершеннолетних.
Законопроект предлагает внести изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины. В частности, предусматривается отдельно выделить и усилить ответственность за:
- сбыт или распространение несовершеннолетним и малолетним порнографических материалов, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера;
- действия, связанные с доступом к детской порнографии — её приобретение, хранение, изготовление, перевозка, сбыт и распространение;
- проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних или малолетних;
- создание или содержание мест разврата и сводничество с привлечением детей;
- сутенёрство или вовлечение в проституцию, если такие действия касаются несовершеннолетних.
В то же время инициатива предусматривает декриминализацию ряда действий между совершеннолетними, в частности ввоз, хранение, изготовление и распространение порнографических материалов, если они не касаются детей.
Железняк отметил, что после провала предыдущих попыток авторы учли позиции разных политических сил и рассчитывают на более широкую поддержку нового варианта. По его словам, законопроект подписали 45 народных депутатов из разных фракций и групп, включая руководство парламента и профильных комитетов.
Ожидается, что документ могут вынести на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время после принятия других экономических инициатив.
Напомним, принять закон о декриминализации порнографии Раде рекомендовали ещё в конце декабря 2024 года.
Однако во время голосования 28 мая народные депутаты не смогли принять законопроект №12191 о декриминализации порно. Для положительного решения не хватило 20 голосов.
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