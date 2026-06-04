Рада в третий раз попытается декриминализировать порно

В Верховной Раде готовят новую, уже третью попытку принять законодательные изменения относительно декриминализации порно.

Соответствующий законопроект уже появился на сайте правительства.

28 мая 2026, 13:13 Рада провалила декриминализацию порно Верховная Рада отказалась отменять уголовную ответственность за создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних.

По словам нардепа Ярослава Железняка, после провала предыдущего голосования за декриминализацию взрослого контента между представителями разных фракций и депутатских групп состоялись консультации. В результате был подготовлен и зарегистрирован новый законопроект №15294.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является усиление защиты несовершеннолетних через более строгую ответственность за вовлечение детей в сексуальные преступления, распространение среди них порнографии и другие подобные правонарушения. Также документ имеет целью обновление отдельных норм Уголовного кодекса относительно оборота порнографических материалов среди совершеннолетних.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины. В частности, предусматривается отдельно выделить и усилить ответственность за:

сбыт или распространение несовершеннолетним и малолетним порнографических материалов, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера;

действия, связанные с доступом к детской порнографии — её приобретение, хранение, изготовление, перевозка, сбыт и распространение;

проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних или малолетних;

создание или содержание мест разврата и сводничество с привлечением детей;

сутенёрство или вовлечение в проституцию, если такие действия касаются несовершеннолетних.

В то же время инициатива предусматривает декриминализацию ряда действий между совершеннолетними, в частности ввоз, хранение, изготовление и распространение порнографических материалов, если они не касаются детей.

Железняк отметил, что после провала предыдущих попыток авторы учли позиции разных политических сил и рассчитывают на более широкую поддержку нового варианта. По его словам, законопроект подписали 45 народных депутатов из разных фракций и групп, включая руководство парламента и профильных комитетов.

Ожидается, что документ могут вынести на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время после принятия других экономических инициатив.

Напомним, принять закон о декриминализации порнографии Раде рекомендовали ещё в конце декабря 2024 года.

Однако во время голосования 28 мая народные депутаты не смогли принять законопроект №12191 о декриминализации порно. Для положительного решения не хватило 20 голосов.

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