В Госстате назвали средний доход украинцев и рассказали, где мужчины зарабатывают больше женщин

Итоги отчетности участников рынка труда за первый квартал 2026 года показали, что в среднем украинцы зарабатывают 28 885 гривен в месяц. Женщинам платят меньше, чем мужчинам, аж на 27%.

Такие цифры привела Государственная служба статистики в соцсети Фейсбук.

Женщины, по данным Госстата, зарабатывают в среднем – 24 791 гривну, тогда как мужчины имеют доход в 33 798 гривен. Разница составляет – 9 007 гривен.

16 февраля 2026, 17:26 Какая стоимость аренды квартиры и средняя зарплата в регионах Украины Самыми дорогими остаются квартиры на Закарпатье, Львовской и Хмельницкой областях. Самые дешевые – в Харьковской, на Запорожье и Херсонщине. Подробнее – на инфографике.

«Соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%», – говорится в сообщении.

Самая существенная разница в оплате труда между мужчинами и женщинами зафиксирована Госстатом в трех сферах:

искусства, спорта, развлечений и отдыха – 47,1%;

финансовой и страховой деятельности – 38,7%;

сфере информации и телекоммуникаций – 37,8%.

Во всех трех случаях существенный разрыв – в пользу мужчин.

Как известно, в четвертом квартале 2025 года средняя зарплата по Украине составляла 28 337 гривен. За первый квартал 2026 года она выросла до 28 885 гривен – то есть на 548 гривен, или на 1,9%.

Напомним, недавно Госстат назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими заработными платами. Самые высокие доходы традиционно зафиксированы в столице. В Киеве средняя заработная плата достигла 48 003 гривен. А самые низкие цифры зафиксировали в Кировоградской и еще одной области.

Также стало известно, что в марте средняя заработная плата в Украине выросла на 7,2% по сравнению с февралем.

Кроме этого мы сообщали, что на уровне Министерства обороны Украины планируется поднять вопрос о повышении выплат военным инструкторам.

Тем временем украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить хорошо, в достатке или богато.

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