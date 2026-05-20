Великобритания разрешила импорт топлива, произведенного из российской нефти

Великобритания разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Соответствующее решение приняли на фоне скачка цен на топливо из-за блокады Ормузского пролива.

Об этом сообщается на сайте Управления по реализации финансовых санкций Соединенного Королевства.

Как отмечается, разрешение на импорт предусматривает генеральная торговая лицензия, которая была выдана во вторник, 19 мая, освобождая некоторые товары от санкционных ограничений.

Уточняется, что лицензия, вступающая в силу в среду, 20 мая, разрешает импорт топлива, переработанного из российской нефти в третьих странах, в частности, в Индии и Турции. При этом компании обязаны вести соответствующий учет.

Лицензия имеет бессрочный характер, но периодически пересматривается министром внутренних дел, который имеет право в любое время изменять, отзывать или останавливать действие документа.

Отдельно Великобритания выдала временную лицензию до 1 января следующего года на морскую транспортировку сжиженного газа и сопутствующих услуг в рамках санкционных правил в отношении россии.

Как известно, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлит еще на один месяц действие исключения из санкций, который позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис раскритиковал решение США продлить действие исключений из санкций в отношении российской нефти.

Напомним, мировые цены на нефть снизились примерно на 2% после заявлений президента США Дональда Трампа об отложении запланированного военного удара по Ирану.

Стоит также отметить, что в апреле средняя цена российской нефти, которая используется для налогообложения, на фоне войны в Иране выросла до самого высокого показателя с сентября 2014 года.

