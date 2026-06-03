Военные ВСУ получат 1500 новых мотоциклов

Министерство обороны законтрактовало для бойцов ВСУ на фронте 1500 мотоциклов по выгодной цене и сэкономило миллионы, которые направят на дополнительное обеспечение войск.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.

«Государственный оператор тыла (ДОТ) заключил контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год. Вся партия транспорта поступит военным уже в этом году. Благодаря прозрачной тендерной процедуре сэкономили миллионы на дополнительное обеспечение войск», – написал он.

В тендере приняли участие сразу 6 компаний, а конкуренция позволила получить лучшую цену.

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Федоров подчеркнул, что именно мотоциклы остаются одним из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами, ведь они позволяют военным быть мобильными. Это на передовой напрямую влияет на скорость выполнения боевых задач, а также помогает сохранить жизни бойцов.

«Они обеспечивают военным высокую мобильность и помогают оперативно выполнять задачи в условиях сложной логистики и бездорожья», – добавил министр.

В то же время Федоров похвастался эффективностью использования военного бюджета, что стало возможным благодаря прозрачным тендерам.

«Благодаря конкурентной процедуре удалось сэкономить почти 12 млн грн бюджетных средств, которые направим на дополнительное обеспечение войск, в частности на закупку другого необходимого транспорта», – сообщил он.

Цель Украины – постепенный переход к тендерным процедурам во всех оборонных закупках.

Напомним, недавно Государственный оператор тыла (ДОТ) Министерства обороны законтрактовал рекордное количество дальнобойных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм для ВСУ на выгодных условиях.

Ранее мы сообщали, что Кабмин разрешил украинским производителям вооружения и военной техники работать по упрощенной системе таможенного оформления. Поэтому украинские бойцы смогут получать оружие и технику быстрее и в больших объемах.

Также Украина договорилась совместно производить дроны и РЭБ с Эстонией. Министры обороны стран подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности.

К тому же в конце весны правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 млрд гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

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