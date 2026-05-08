Переговорщик рф Мединский получил заочный приговор в Украине за пропаганду в учебнике истории

Помощника путина и российского переговорщика родом из Смелы Черкасской области Владимира Мединского заочно приговорили в Киеве к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора на официальном сайте.

Приговор за оправдание войны в учебнике истории вынес Шевченковский районный суд Киева.

Как говорится в сообщении, Владимира Мединского осудили вместе с еще одним редактором издания Анатолием Торкуновым. Они совместно разработали российский учебник для 11 класса «История. История России. 1945 год – начало XXI века», изданный в рф в 2023 году.

19 марта 2026, 18:38 Мир на паузе: почему переговоры между США, Украиной и рф не дали результат Причиной стала война в Иране и неправильное понимание Трампом причин российско-украинской войны.

Сообщается, что в нем содержатся публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, он оправдывает вооруженную агрессию рф, временную оккупацию украинских территорий и формирует у учащихся искаженное, идеологически заангажированное представление о событиях новейшей истории.

Особое внимание в этом учебнике рф направляет на детей – одну из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях.

«Через учебные материалы им навязывают тезисы о так называемых «братских народах», отрицание самостоятельности Украины как государства, «освобождение» путем так называемой «сво» и российскую версию войны против Украины», – говорится в сообщении.

С 1 сентября 2023 года по этому учебнику уже преподавали историю на оккупированных территориях – в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Также он распространялся на территории россии.

Мединского и Торкунова осудили по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и глорификация ее участников).

«Этот приговор является лишь частью более широкой работы правоохранительных органов Украины по противодействию информационной агрессии рф. Расследования продолжаются», – добавили в Офисе генпрокурора.

Как известно, Владимир Мединский родился в Смеле Черкасской области. В Черкасской области прошло его раннее детство, но в конце 1980-х семья перебралась в Москву. Он является помощником путина с 24 января 2020 года.

Напомним, помощник российского диктатора Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года, а также в 2025 и 2026 годах. Последние прямые трехсторонние переговоры (Украины, США и России) состоялись в феврале, контакты оказались на паузе после начала войны США и Израиля против Ирана.

А недавно в Кремле заявили, что пока не видят оснований для проведения нового раунда трехсторонних переговоров между россией, США и Украиной.

После этого пресс-секретарь путина Дмитрий Песков сообщил, что российская федерация готова начать переговоры с Европой, но не будет инициировать их первой.

Тем временем в Европе уже начали подготовку к потенциальным переговорам с президентом рф владимиром путиным по завершению войны в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.