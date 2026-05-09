На аукционе в США выставят эксклюзивные вещи Мэрилин Монро и письма перед ее смертью

Американский аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги личные вещи покойной актрисы и модели Мэрилин Монро.

Об этом сообщает Reuters.

Торги стартуют 1 июня – в день, когда Монро могло бы исполниться 100 лет.

На аукционе представят вещи из архива поэтов Нормана и Хедды Ростенов, которые были близкими друзьями актрисы. Большинство предметов датируются 1955–1962 годами.

Среди лотов – одежда, украшения, письма, рукописные записи, картины и поэзия Монро.

Также на торги выставят документы, содержащие подробности ее личной жизни, отношений и переживаний из-за потери беременности.

Отдельно представят письма бывшего мужа актрисы Артура Миллера, а также неопубликованное письмо психиатра Монро, где описывается день перед ее смертью.

Одним из самых известных экспонатов станет записка, написанная Монро во время съемок фильма Some Like It Hot. На бланке отеля Hotel del Coronado актриса написала: «Я чувствую, будто тону», а рядом нарисовала человека в воде.

По словам представителя Heritage Auctions Брайана Чейнса, эта записка демонстрирует психологическое состояние Монро и ее борьбу с ментальными проблемами.

Мэрилин Монро родилась в 1926 году в Лос-Анджелесе и умерла в 1962 году в возрасте 36 лет.

