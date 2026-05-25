В Норвегии задержали украинского банкира, которого разыскивал Интерпол

В Норвегии задержали 45-летнего гражданина Украины, бывшего руководителя банковского отделения, которого разыскивал Интерпол по подозрению в финансовых преступлениях.

Об этом сообщает норвежское издание VG.

Как отмечается, мужчину задержали в ночь на воскресенье, 24 мая, на паромном терминале в городе Кристиансанн после его прибытия из Дании. Он пересекал границу как турист и, по информации судебных материалов, планировал короткую поездку по Норвегии продолжительностью в несколько дней.

Украинские правоохранительные органы разыскивали его с 2021 года. Следствие считает, что, занимая должность руководителя отделения банка в одном из украинских городов, он мог систематически злоупотреблять служебным положением. В частности, речь идет о возможном присвоении средств клиентов, а также оформлении кредитов на имя третьих лиц без их ведома.

По данным следствия, в июле 2021 года он не вернулся домой после рабочего дня и впоследствии исчез. Позже его автомобиль был найден в другом городе, а сам он некоторое время находился в розыске как пропавшее лицо. Через несколько дней его обнаружили в гостинице на другом конце страны, после чего он снова исчез и покинул Украину.

В сентябре 2025 года его объявили в международный розыск. В последние годы он, по имеющимся данным, проживал в Германии.

После задержания в Норвегии мужчина был доставлен в суд, который принял решение о заключении его под стражу сроком на четыре недели. Суд указал на риск того, что он может избежать экстрадиции, если будет освобожден.

В настоящее время ожидается, что украинская сторона подаст официальный запрос об экстрадиции. Решение о дальнейшей передаче задержанного Украине будут принимать норвежские судебные и правоохранительные органы.

