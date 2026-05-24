В Польше избили украинца, потому что он не смог спеть польские песни

В Польше 20-летнего украинца избили после требования спеть польские песни. Прокуратура считает, что нападение было связано с национальностью пострадавшего.
В Польше четверо мужчин напали на 20-летнего украинца. По данным правоохранителей, его избили после того, как он не смог спеть польские песни.

Об этом сообщили в прокуратуре Радом-Восток, передает TVN24.

Инцидент произошел 8 мая в городе Радом. По версии следствия, к украинцу подошли четверо мужчин и начали требовать, чтобы он пел песни на польском языке.

Спикер прокуратуры Анета Годзь заявила, что пострадавший не смог этого сделать. После этого мужчины начали оскорблять его и унижать из-за национальности, а затем избили.

По делу подозревают 38-летнего мужчину. Ему предъявили обвинения в пособничестве и применении насилия в отношении гражданина Украины. По данным прокуратуры, он схватил украинца, повалил его на землю и наносил удары ногами по телу и голове.

Правоохранители считают, что нападение произошло из-за национальности пострадавшего. Также мужчине инкриминируют попытку ограбления украинца. В прокуратуре заявили, что подозреваемый признал совершение преступлений.

Кроме того, полиция установила имена еще трех мужчин, которые, вероятно, были причастны к нападению. По словам спикера прокуратуры, правоохранители будут принимать все меры для их задержания.

Напомним, в феврале 2025 года в столице Братиславы неизвестные жестоко избили бездомного гражданина Украины, в результате чего он умер.

А первого октября того же года в Польше подростки устроили ловушку и жестоко избили украинца.

