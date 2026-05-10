В Пакистане произошел теракт около полицейского поста, погибли 14 правоохранителей

В Пакистане по меньшей мере 14 человек погибли в результате подрыва автомобиля возле полицейского поста и последующей засады на правоохранителей, прибывших на место происшествия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

1 мая 2026, 12:28

Уточняется, что теракт произошел вчера вечером, 9 мая, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Иттихад уль-Муджахидин».

По словам представителя местной полиции Саджада Хана, из-под завалов извлекли тела 14 полицейских. Еще троих правоохранителей удалось найти живыми, их срочно доставили в больницу.

По предварительным данным, боевики сначала врезались в пост на автомобиле, начиненном взрывчаткой, а затем ворвались внутрь и открыли огонь по выжившим после взрыва. По информации источников, нападавшие также использовали дроны во время атаки.

«На помощь полицейским направили другие силы безопасности, но террористы устроили им засаду, что привело к новым жертвам», – сказал правоохранитель на условиях анонимности.

Местные власти сообщили о введении чрезвычайного положения в государственных больницах города Банну, так как подобные атаки могут снова обострить боевые действия вдоль границы Пакистана с Афганистаном.

Как известно, в конце марта Пакистан после временного перемирия возобновил военные операции против Афганистана, в результате которых есть погибшие с обеих сторон границы. Это произошло после того, как Афганистан обвинил Пакистан в авиаударе по реабилитационному госпиталю в Кабуле, в результате которого погибли около 400 человек.

Напомним, после активизации боевых действий прошлой осенью, стороны договорились о прекращении огня. Были также попытки заключить долгосрочное мирное соглашение, но переговоры провалились.

Новое обострение началось 26 февраля, когда стороны обменялись взаимными ударами по приграничью между странами.

Эскалация на общей границе обусловлена претензиями Пакистана относительно поддержки боевиков Афганистаном. В ответ «Талибан» отвергает обвинения, возлагая ответственность за безопасность на сам Исламабад.

