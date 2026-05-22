Зеленский озвучил площадь территории, которую с начала года освободили ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года украинские Силы обороны освободили 590 квадратных километров территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2026 года украинские Силы обороны освободили 590 квадратных километров территории.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 22 мая.

По его словам, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы, а динамика на фронте постепенно меняется не в пользу российских оккупационных войск.

«С начала года 590 километров нашей территории освобождено и находится под контролем. Тенденция – точно не в интересах оккупанта. Мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сочетание военного давления и международных санкций, по его мнению, приближает россию к необходимости искать дипломатические решения.

Также Зеленский сообщил, что передал союзникам, в частности Франции, Великобритании и Германии, данные украинской разведки относительно военных и политических планов россии.

Он добавил, что Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки ответа касательно возможных форматов и графика будущих переговоров.

Напомним, по состоянию на март площадь освобожденных Силами обороны украинских территорий с начала года составляла 460 квадратных километров.

Также в последнем отчете Пентагона сообщалось, что украинские военные, воспользовавшись отключением терминалов Starlink для россиян, смогли отбить 400 кв. км территорий.

А генсек НАТО Марк Рютте накануне подчеркнул, что текущая ситуация на передовой играет против планов Кремля, ведь ВСУ стабилизировали фронт и отвоевывают позиции.

