Подозреваемому родственнику Миндича в очередной раз продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 6 июля срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого Леонида Миндича. НАБУ и САП подозревают Миндича в организации завладения средствами АО «Харьковоблэнерго».

Такое решение 6 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Миндича с альтернативой 8 млн грн залога. Средства внесли и он вышел из-под стражи. Подозреваемый обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц по поводу обстоятельств этого уголовного производства; сдать на хранение загранпаспорта; носить электронный браслет.

Позже с него сняли браслет и сменили обязанность не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения на пределы Украины. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, удовлетворить. Продлить подозреваемому (Миндичу – ред.) до 6 июля 2026 года включительно, срок действия обязанностей», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-руководителю Харьковоблэнерго Константину Логвиненко и еще четырем лицам. По данным следствия, в 2021 году и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» в сговоре с контролером ряда коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества.

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО «Харьковоблэнерго» обеспечил избрание двух «нужных» компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79425 ед. электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В то же время, цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

В течение 2021-2022 годов в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО «Харьковоблэнерго» нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения состояния и проведения следственных действий детективами НАБУ.

