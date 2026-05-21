Дело Ермака: апелляция оставила меру пресечения без изменений

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) 21 мая оставила без изменений меру пресечения экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Такое решение АП ВАКС объявила в четверг по результатам рассмотрения апелляции.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений», – сообщили в АП ВАКС.

20 мая 2026, 15:11 Ермак никому не нравится. Колонка Леонида Швеца С уважением украинского народа у Андрея Ермака не сложилось, и шанс что-то поменять остался в прошлом.

21 мая 2026 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитника и прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 14.05.2026 и решила оставить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 140 млн грн залога в силе.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как известно, на данный момент залог внесен, а на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому вызову, не отлучаться из г. Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения с определенным кругом лиц, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

«По данным следствия, указанное лицо подозревается в легализации (отмывании) средств через строительство элитных коттеджей под Киевом (ч. 3 ст. 209 УК Украины)», – напомнили в ВАКС.

По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОП, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. После внесения залога на Ермака возложен ряд процессуальных обязанностей.

Также сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева.

21 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что был готов внести около 10 млн гривен на собственный залог, однако не смог, так как сразу после судебного заседания он поехал в СИЗО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.