«Без наземной операции никуда»: Лукашенко хочет оснастить войска Беларуси современным вооружением

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости переоснащения белорусской армии современным вооружением. По его словам, без этого страна не сможет обеспечить собственную оборону.

Соответствующее заявление Лукашенко приводит портал БЕЛТА.

По словам Лукашенко, власти Беларуси планируют проанализировать уровень технического оснащения армии.

«Без оснащения войск современным вооружением решить задачу обороны невозможно. Мы должны иметь оружие, которым можем воспользоваться, с которым умеем обращаться», — заявил он.

Лукашенко также выразил мнение, что армия Беларуси должна учитывать особенности собственной территории как потенциального театра боевых действий.

Отдельно он заявил, что современные войны невозможно выиграть только с помощью авиаударов и ракетных атак. В качестве примера он привел конфликты на Ближнем Востоке.

«Последние конфликты об этом говорят. Предположим, что вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забросали бомбами и ракетами... И что победили? Нет. Без наземной операции никуда», – заявил Лукашенко.

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона зафиксировала специфическую активность вблизи границы с Беларусью. В Госпогранслужбе до этого указали, что пока не фиксируют признаков формирования ударных группировок или переброски техники к границе с Украиной.

Вместе с тем, вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который идентифицировали как ретранслятор для воздушных средств поражения рф.

