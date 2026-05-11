«Без наземной операции никуда»: Лукашенко хочет оснастить войска Беларуси современным вооружением

Мир
Читати українською
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости переоснащения армии Беларуси современным вооружением.
Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости переоснащения белорусской армии современным вооружением. По его словам, без этого страна не сможет обеспечить собственную оборону.

Соответствующее заявление Лукашенко приводит портал БЕЛТА.

Северный призрак войны: зачем Лукашенко снова двигает войскаАнализ новой военной активности Беларуси, вероятность второго фронта против Украины, мотивы Лукашенко избегать прямого вступления в войну и роль Минска как инструмента давления Кремля на Киев, Польшу и страны Балтии.

По словам Лукашенко, власти Беларуси планируют проанализировать уровень технического оснащения армии.

«Без оснащения войск современным вооружением решить задачу обороны невозможно. Мы должны иметь оружие, которым можем воспользоваться, с которым умеем обращаться», — заявил он.

Лукашенко также выразил мнение, что армия Беларуси должна учитывать особенности собственной территории как потенциального театра боевых действий.ф

Отдельно он заявил, что современные войны невозможно выиграть только с помощью авиаударов и ракетных атак. В качестве примера он привел конфликты на Ближнем Востоке.

«Последние конфликты об этом говорят. Предположим, что вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забросали бомбами и ракетами... И что победили? Нет. Без наземной операции никуда», – заявил Лукашенко.

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона зафиксировала специфическую активность вблизи границы с Беларусью. В Госпогранслужбе до этого указали, что пока не фиксируют признаков формирования ударных группировок или переброски техники к границе с Украиной.

Вместе с тем, вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который идентифицировали как ретранслятор для воздушных средств поражения рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беларусь Александр Лукашенко Агрессия РФ Вооружение Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Удар по Днепру 5 мая: в больнице скончался пострадавший мужчина
дайджестРезультаты онлайн-опроса на тему «Адаптация к современным условиям: безопасность, привычки и уровень стресса»
К спецтрибуналу по агрессии россии присоединились еще две европейские страны
Полицейских подозревают в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП на Хмельнитчине
авторская колонкаПереговоры по-российски: как Кремль ищет паузу
ВАКС отпустил под залог соорганизатора дела о жилье для переселенцев
Доллар США и евро дорожают: НБУ опубликовал курс валют на 12 мая
Минируют дронами и атакуют гражданских: в Силах обороны рассказали, где активизировались россияне
ЕС вслед за Британией расширил санкции против рф за депортацию украинских детей
90 млрд евро для Украины: СМИ заявляют, что Украина получит первый транш не раньше июня
Больше новостей