Гренландия заявила о прогрессе в переговорах с США, но обозначила «красные линии» – СМИ

Правительство Гренландии заявило о некотором прогрессе в переговорах со США по поводу будущего территории, однако подчеркнуло, что остров не подлежит продаже, а любые разговоры об аннексии или «покупке» являются неприемлемыми.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, специальный посланник президента США Дональда Трампа Джефф Лэндри прибыл в столицу Гренландии Нуук и провёл встречи с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.

«Мы считаем, что есть прогресс, и со стороны Гренландии мы сосредоточены на поиске решения, которое будет выгодно для всех, и самое главное – чтобы угрозы аннексии, захвата или покупки Гренландии и гренландского народа не реализовались», – заявил Нильсен после переговоров.

Власти Гренландии отдельно подчеркнули, что остров «не будет продан ни сейчас, ни в будущем», обозначив это как ключевую «красную линию» в диалоге с Вашингтоном.

Согласно обсуждаемым планам Вашингтона, США заинтересованы в расширении военного присутствия на острове, в частности в рамках системы противоракетной обороны «Golden Dome». В настоящее время на территории Гренландии действует только одна американская база – Питуффик на северо-западе, тогда как в середине XX века их число достигало около 17.

Переговоры между США, Гренландией и Данией продолжаются, однако окончательных решений пока не принято.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон стремится получить доступ к трём базам на острове. Речь идёт о двух объектах, которые ранее использовались американскими военными, а также ещё одной локации, которая может стать новым элементом инфраструктуры.

А накануне премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил переговоры со США относительно увеличения американского военного присутствия на острове.

Также недавно СМИ сообщали, что в Дании серьёзно рассматривали сценарий вооружённого конфликта со США из-за Гренландии. Утверждается, что в случае вторжения американских войск датские подразделения были готовы взорвать ключевые взлётные полосы на острове, чтобы сделать невозможной посадку авиации.

СМИ также писали, что в администрации американского президента отказались от идеи вторжения на остров якобы из-за угрозы импичмента.

