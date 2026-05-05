Апелляционная палата отменила конфискацию активов чиновника Минюста

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение о конфискации автомобиля Toyota Rav4 в 2023 году выпуска и 747 842 грн денежных средств начальника отдела по нотариату в Закарпатской области управления нотариата Западного межрегионального управления Министерства юстиции Юрия Савчука.

Такое решение 30 апреля приняла АП ВАКС, сообщает пресс-служба суда, но не указывает фамилии чиновника.

Как известно, антикоррупционный суд конфисковал авто Toyota Rav4 и 747 842 грн наличных Савчука. Его представитель подал апелляционную жалобу на это решение.

«30 апреля 2026 года АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу представителя ответчика, отменила решение ВАКС от 02.05.2025 и отказала в удовлетворении иска о признании необоснованными части активов чиновника Западного межрегионального управления Минюста и взыскания этих активов в доход государства», – информирует суд.

Напомним, САП подала иск начальнику отдела в Закарпатье Западного межрегионального управления Минюста Савчука. По данным прокурора САП, Савчук приобрел в собственность 2 млн грн. Он подал декларацию за 2021 год, в которой указал доход в размере 354 815 грн. Позже чиновник подал исправленную декларацию, в которой дополнительно указал подарок от матери в 2 млн грн, которая не имела официальных доходов для такого подарка. В дальнейшем за эти деньги Савчук приобрел автомобиль Toyota Rav4 2023 выпуска. Суд наложил арест на этот автомобиль с целью обеспечения иска.

