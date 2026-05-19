Апелляционная палата рассмотрит жалобу на приговор судьк Хозсуда Сумщины

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым к 8,5 годам лишения свободы приговорили судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко. Его признали виновным в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 13 мая приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Хозсуда Сумщины Александра Коваленко. Его назначили наказанием в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с лишением права занимать должность судьи сроком 3 года и конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества. Защитник обвиняемого подал жалобу на приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе защитника обвиняемого адвоката по приговору Высшего антикоррупционного суда от 7 апреля 2026 года. Предложить участникам судебного производства представить новые доказательства, на которые они ссылаются, или ходатайство об их истребовании. Установить участникам судебного производства срок для подачи возражений на апелляционную жалобу и новые доказательства до 25 мая 2026 года», – говорится в решении.

По версии обвинения, бывший глава Хозсуда Сумщины Александр Коваленко получил 26 600 долларов неправомерной выгоды за вынесение решения по хозяйственному делу в интересах строительной компании. В декабре 2015 года представитель частной компании подал в суд иск о признании противоправным приложению к решению о возобновлении договоров аренды земельных участков. Арендатором одного из участков была строительная компания, которая планировала начать там строительство. Если бы иск удовлетворили, строительная компания не смогла бы начать строительство.

Поэтому представитель этой фирмы обратился к знакомому, знавшему на тот момент председателю Хозсуда Сумщины Александру Коваленко. В дальнейшем в результате договоренностей была согласована передача 720 тысяч грн, которые обменяли на 26 600 долларов. После получения средств Коваленко был задержан.

Напомним, САП направила дело экс-главы Хозсуда Сумщины Александра Коваленко в суд еще в ноябре 2018 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.