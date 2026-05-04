Вблизи Белого дома произошла стрельба, спецслужбы оцепили здание

Американские спецслужбы оцепили здание Белого дома после того, как возле администрации Дональда Трампа раздались выстрелы. Сейчас известно, что правоохранители ранили одного человека.
Иллюстративное фото Getty Images

В Вашингтоне вблизи Белого дома 4 мая произошла стрельба, район вокруг администрации президента Дональда Трампа частично заблокировали. Известно, что правоохранители ранили одного человека.

Об этом говорится в заявлении американской Секретной службы на странице в соцсети Х.

«Сотрудники Секретной службы США работают на месте стрельбы с участием правоохранителя на пересечении 15-й улицы и авеню Индепенденс в Вашингтоне. Правоохранители ранили одного человека; его состояние на данный момент неизвестно», – заявляет Секретная служба.

Как отмечается, спецслужбы эвакуировали журналистов с позиций для съемок на территории президентской резиденции в брифинговую комнату.

На данный момент известно, что после стрельбы Белый дом был переведен в режим блокировки.

«Просим избегать этого района, так как на место происшествия прибыли экстренные службы», – добавляет Секретная служба.

При этом, по данным СМИ, президент Трамп в настоящее время принимает участие в саммите малого бизнеса и, вероятно, он находится внутри Белого дома. В частности, инцидент произошел незадолго до запланированного выступления Трампа на этом саммите. По данным очевидцев, вблизи Белого дома прозвучало как минимум четыре выстрела.

Информацию о стрельбе, которая произошла около 23:00 по киевскому времени, также подтвердил американский журналист Ник Сортор. Он также сообщил, что вертолет, на борту которого, вероятно, находился Трамп, уже покинул Белый дом.

Как известно, в апреле Секретная служба США также расследовала сообщение о стрельбе вблизи Белого дома.

Напомним, недавно в Вашингтоне, во время торжественного ужина с журналистами в зале, где присутствовал Трамп и другие представители американской администрации, раздались звуки выстрелов. Охрана оперативно эвакуировала президента США и других должностных лиц.

Впоследствии выяснилось, что стрелком был 31-летний учитель и разработчик видеоигр Коул Томас Аллен. По последним данным от следователей, мужчина, открывший стрельбу, перед инцидентом обнародовал манифест, где называл себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и угрожал убить американских высокопоставленных чиновников.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что стрелок пытался убить Дональда Трампа и «как можно больше должностных лиц администрации».

