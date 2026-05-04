Вблизи Белого дома произошла стрельба, спецслужбы оцепили здание

В Вашингтоне вблизи Белого дома 4 мая произошла стрельба, район вокруг администрации президента Дональда Трампа частично заблокировали. Известно, что правоохранители ранили одного человека.

Об этом говорится в заявлении американской Секретной службы на странице в соцсети Х.

«Сотрудники Секретной службы США работают на месте стрельбы с участием правоохранителя на пересечении 15-й улицы и авеню Индепенденс в Вашингтоне. Правоохранители ранили одного человека; его состояние на данный момент неизвестно», – заявляет Секретная служба.

Как отмечается, спецслужбы эвакуировали журналистов с позиций для съемок на территории президентской резиденции в брифинговую комнату.

На данный момент известно, что после стрельбы Белый дом был переведен в режим блокировки.

«Просим избегать этого района, так как на место происшествия прибыли экстренные службы», – добавляет Секретная служба.

При этом, по данным СМИ, президент Трамп в настоящее время принимает участие в саммите малого бизнеса и, вероятно, он находится внутри Белого дома. В частности, инцидент произошел незадолго до запланированного выступления Трампа на этом саммите. По данным очевидцев, вблизи Белого дома прозвучало как минимум четыре выстрела.

Информацию о стрельбе, которая произошла около 23:00 по киевскому времени, также подтвердил американский журналист Ник Сортор. Он также сообщил, что вертолет, на борту которого, вероятно, находился Трамп, уже покинул Белый дом.

Как известно, в апреле Секретная служба США также расследовала сообщение о стрельбе вблизи Белого дома.

Напомним, недавно в Вашингтоне, во время торжественного ужина с журналистами в зале, где присутствовал Трамп и другие представители американской администрации, раздались звуки выстрелов. Охрана оперативно эвакуировала президента США и других должностных лиц.

Впоследствии выяснилось, что стрелком был 31-летний учитель и разработчик видеоигр Коул Томас Аллен. По последним данным от следователей, мужчина, открывший стрельбу, перед инцидентом обнародовал манифест, где называл себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и угрожал убить американских высокопоставленных чиновников.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что стрелок пытался убить Дональда Трампа и «как можно больше должностных лиц администрации».

