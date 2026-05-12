Прокуроры Хмельницкой области через суд массово восстанавливают инвалидность после скандала с МСЭК

После масштабных проверок решений МСЭК, которые начались в Украине из-за коррупционного скандала в Хмельницкой области, десятки прокуроров через суд добились восстановления инвалидности, которую ранее отменили.
Фото: Хмельницька обласна прокуратура / Суспільне

После масштабных проверок решений МСЭК в Украине, инициированных на фоне коррупционного скандала в Хмельницкой области, десятки прокуроров региона через суд добились восстановления инвалидности, которую им ранее отменили.

Об этом пишет NGL.media

Как известно, в прошлом году проверки охватили госслужащих по всей стране после того, как в октябре 2024 года была задержана руководитель Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа. Следствие установило, что она и её семья владели значительными активами, включая миллионы долларов наличными и недвижимость за рубежом. Это вызвало подозрения в масштабных злоупотреблениях при установлении инвалидности.

В рамках проверок в Украине было отменено более 800 решений МСЭК. Только среди прокуроров Хмельницкой области инвалидность пересмотрели 78 человек: 33 из них её лишились, ещё части была изменена группа инвалидности.

Впрочем, значительное количество прокуроров оспорило эти решения в Хмельницком окружном административном суде. По данным журналистского анализа, как минимум 32 прокурора подали иски, и более половины из них уже добились положительных решений – инвалидность им восстановили. На данный момент 18 прокуроров получили положительные решения суда и восстановили инвалидность. Ещё в пяти случаях суд подтвердил законность отмены этого статуса.

Суды в основном не оценивали медицинские диагнозы, а сосредотачивались на процедурных нарушениях. Во многих делах решения о пересмотре инвалидности признавались незаконными из-за отсутствия надлежащих оснований для проверок, ненадлежащего уведомления лиц или нарушения процедуры обследования. В частности, основанием для отмены проверок суды называли использование писем правоохранительных органов, которые не являются процессуальными документами.

В то же время сами прокуроры в судах утверждали, что оспаривают не медицинские выводы, а именно процедуру их пересмотра. Часть из них проходила повторные обследования, которые подтверждали наличие диагнозов, однако изменяли группу инвалидности или отменяли её.

Причиной судебных решений в пользу прокуроров также называют сложность и несогласованность новой системы оценки инвалидности, которая начала действовать после реформ и решений СНБО в 2024 году. Из-за сжатых сроков проверок и изменения процедур, по словам юристов, возникали многочисленные процессуальные ошибки.

Издание также напоминает, что прокуроры с инвалидностью I или II группы, помимо зарплаты, получают пенсию в размере 60% должностного оклада.

Напомним, в октябре 2024 года Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора раскрыли бывшую главу Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого областного совета Татьяну Крупу в незаконном обогащении. Во время обысков у неё нашли 6 млн долларов наличными, украшения и брендовые вещи. Часть незаконно полученных средств была легализована через фиктивную продажу недвижимости. После чего при содействии мужа деньги были вывезены за границу и размещены на счетах в банках.

В сентябре 2025 года за Крупу внесли 20 млн гривен залога, которые были определены судом как мера пресечения. С тех пор суд регулярно продлевает срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на неё.

