Израиль создал секретный форпост на Ближнем Востоке для ударов по Ирану – СМИ

В феврале Израиль создал секретную военную базу в иракской пустыне для обеспечения своей воздушной операции против Ирана. Этот объект стал ключевым элементом в стратегии Иерусалима по сдерживанию Тегерана.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

23 марта 2026, 11:47 Кто из иранских чиновников погиб во время военной операции США и Израиля Вместе с Али Хаменеи во время ударов по Тегерану погиб начальник Генштаба Абдолла Мусави, министр обороны – бригадный генерал Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Ирана Али Шамхани. Подробнее о других убитых чиновниках – на инфографике.

Согласно словам источников, форпост был построен непосредственно перед началом эскалации конфликта с Ираном 28 февраля, чтобы он служил логистическим центром для обеспечения ВВС Израиля. В частности, там были размещены поисково–спасательные группы, которые должны были обеспечить эвакуацию пилотов в случае сбития самолетов над вражеской территорией.

По данным WSJ, для защиты аванпоста израильские войска даже нанесли воздушные удары по иракским силам, которые в начале марта едва не раскрыли эту военную базу.

Указывается, что израильские удары позволили отвлечь иракские силы от дальнейшего расследования, тогда в ЦАХАЛ отказались комментировать эту информацию.

Правительство Ирака в то время осудило нападение, в результате которого погиб иракский солдат. Отмечается, что после атаки на военных Ирак подал официальную жалобу в ООН, обвинив в авиаударах Соединенные Штаты. Однако источник WSJ говорит, что США не участвовали в атаках.

При этом когда истребитель США F-15 был сбит недалеко от Исфахана, израильская армия в Ираке предложила помощь, но американские войска самостоятельно спасли двух летчиков. Также Израиль наносил авиаудары для защиты этой операции.

По словам эксперта, западная пустыня Ирака, где располагалась база, является идеальным местом для секретного военного аванпоста, учитывая ее низкую плотность населения и огромные размеры.

Как известно, в прошлом месяце глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа заявил, что Израиль продолжит тайные операции против Ирана с целью смены власти, несмотря на новый раунд мирных переговоров с участием США.

Кроме этого, в США раскрыли, как новый лидер Ирана Хаменеи управляет страной после ранений.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

По данным СМИ, Катар присоединился к переговорам США и Ирана о завершении войны.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил, что договоренность о прекращении огня остается в силе даже после последних инцидентов в Ормузском проливе. Однако американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий мирного соглашения США готовы к немедленным новым ударам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.