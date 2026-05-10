В россии цензура в книжной индустрии стала настолько жёсткой, что читатели всё чаще получают издания с чёрными полосами вместо части текста. В СВРУ заявили, что такая практика уже стала системной.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, цензура в российском книгоиздании охватывает весь процесс – от рукописи до продажи книг в магазинах.

Одним из символов новой политики стал так называемый «блэкаут» – физическое скрытие или зачеркивание частей текста чёрными полосами.

В СВРУ отмечают, что такая практика больше не скрывается и открыто демонстрируется читателям.

Причиной стали новые законодательные ограничения в рф. Под запрет или жёсткую модерацию попадают упоминания о войне, критика российской агрессии, темы ЛГБТК+, эмиграции, деколонизации, а также тексты о наркотиках или самоубийствах.

В результате тысячи книг в россии проверяют, маркируют или изымают из продажи.

В СВРУ подчёркивают, что под цензуру попадают даже классические произведения мировой литературы при переизданиях или новых переводах.

Также некоторые российские издательства уже используют искусственный интеллект для поиска «нежелательного» контента. Алгоритмы анализируют тексты и определяют потенциально рискованные фрагменты, однако часто ошибаются и помечают даже нейтральные слова или сцены.

В то же время окончательное решение о редактировании или изъятии текста принимают редакторы и юристы, которые работают под риском штрафов или уголовного преследования.

«Чёрные строки становятся привычными и воспринимаются как часть “правил игры”», – отметили в СВРУ.

В разведке добавили, что кремлёвская цензура превращает книгу из источника знаний в инструмент идеологического контроля.

