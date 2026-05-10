Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии: что известно

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским лидером Александром Стуббом, обсудив взаимодействие с США и Европой.
Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.
Как отмечается, оба президента скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на следующей неделе.
Зеленский подчеркнул, что взаимодействие в рамках Европейского Союза и НАТО остается на высоком уровне, открывая новые перспективы для оборонного и политического сотрудничества.
«Как и всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе. Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества. Обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами», – заявил президент.
Согласно его словам, отдельное внимание в ходе разговора было уделено экономическому давлению на россию.
«Чувствуется, что суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает!», – подчеркнул президент.
Как известно, ранее Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию Украины.
Напомним, недавно президент Финляндии заявил, что война рф против Украины, вероятно, продлится на протяжении всего 2026 года.
Также секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи с представителями Дональда Трампа в США договорился об активизации мирных переговоров.
