Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии: что известно

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским лидером Александром Стуббом, обсудив взаимодействие с США и Европой.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

19 марта 2026, 18:38

Как отмечается, оба президента скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на следующей неделе.

Зеленский подчеркнул, что взаимодействие в рамках Европейского Союза и НАТО остается на высоком уровне, открывая новые перспективы для оборонного и политического сотрудничества.

«Как и всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе. Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества. Обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами», – заявил президент.

Согласно его словам, отдельное внимание в ходе разговора было уделено экономическому давлению на россию.

«Чувствуется, что суммарный эффект санкций на россию и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает!», – подчеркнул президент.

Как известно, ранее Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию Украины.

Напомним, недавно президент Финляндии заявил, что война рф против Украины, вероятно, продлится на протяжении всего 2026 года.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи с представителями Дональда Трампа в США договорился об активизации мирных переговоров.

