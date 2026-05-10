Рф показала новую «Герань-5», которую назвали копией украинского «Фламинго»

Россия во время парада 9 мая впервые показала новую крылатую ракету-дрон «Герань-5», которую уже применяла для ударов по Украине. Аналитики считают, что новая разработка является попыткой копирования украинских и иранских аналогов.

Об этом сообщает Defense Express.

11 января 2026, 11:26

По данным аналитиков, кадры с новой ракетой-дроном могли быть сняты на пусковой площадке в Орловской области.

В сети «Герань-5» уже сравнили с украинской FP-5 «Фламинго» и немецкой «Фау-1».

В то же время, как отмечают в Defense Express, российская разработка уступает украинскому «Фламинго» по характеристикам. В частности, она имеет боевую часть массой 90 кг против одной тонны у украинского дрона и примерно втрое меньшую дальность полёта – около 1000 км.

Аналитики также называют «Герань-5» «копией копии». По их словам, россияне ориентировались на иранский беспилотник Karrar, который, в свою очередь, считают копией американского MQM-107 Streaker.

Сообщается, что «Герань-5» оснащена ракетой «воздух-воздух» Р-73. Благодаря реактивному двигателю дрон может развивать скорость до 600 км/ч.

В Defense Express подчёркивают, что в случае массового производства новый дрон может создавать дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.

Также аналитики заявляют, что для производства «Герани-5» россия использует китайские комплектующие, а также компоненты западного производства, в частности из США и Германии.

Для навигации дрон оснащают антенной «Комета». В то же время недавно Силы обороны Украины поразили завод «ВНИИР-Прогресс», который производит эти системы.

Советник президента Украины и бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что российская «Герань-5» является попыткой скопировать украинскую ракету «Фламинго».

«На пятом году большой войны россии на параде не видно ничего, кроме жалкой копии одного из наших украинских ракетных беспилотников», – заявил Камышин.

По его словам, российский дрон имеет примерно в десять раз меньшую дальность полёта и боевую часть, чем украинский «Фламинго».

Напомним, 11 января в ГУР сообщили, что россия впервые применила ударный дрон «Герань-5». В разведке заявляли, что рф прорабатывает варианты запуска этого беспилотника с авиационных носителей для увеличения дальности полёта.

18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россия планирует существенно нарастить производство беспилотников и запускать по Украине до 1000 дронов в день.

