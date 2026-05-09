Эксперт спрогнозировал, когда может упасть цена на топливо в Украине

В Украине ожидают снижения стоимости бензина на фоне падения мировых цен на нефть. При этом на данный момент существенного удешевления на автозаправочных станциях пока не наблюдается.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Дмитрий Леушкин.

По его словам, цены на топливо могут начать снижаться уже в ближайшее время.

«На сегодняшний день мы ожидаем снижения цены, но не такое существенное. В ближайшие дни – в периоде 10 дней – подешевеет топливо до 5 гривен», – отметил эксперт.

В то же время операторы рынка признают, что объемы продаж и уровень доходности в последнее время сократились. Именно поэтому сети АЗС заинтересованы в уменьшении стоимости топлива для стимулирования спроса.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что потенциальное возобновление транзита нефти через нефтепровод «Дружба» также может положительно повлиять на цены на дизельное топливо в Украине.

Еще в начале апреля премьер-министр Юлия Свириденко также допускала возможное удешевление топлива из-за падения мировых котировок нефти и нефтепродуктов.

В Национальном банке Украины, в свою очередь, объяснили, что снижение мировых цен на нефть не сразу влияет на стоимость топлива на украинских АЗС из-за ряда внутренних рыночных факторов.

