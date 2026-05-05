Нардепа Тищенко принудительно приведут в суд после игнорирования заседаний

Нардепа Николая Тищенко принудительно приведут в суд из-за игнорирования заседаний по делу о незаконном лишении свободы и избиении экс-бойца ГУР Kraken в Днепре.
Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на Офис генпрокурора.
«Шевченковский районный суд Днепра приказал применить принудительный привод к народному депутату Николаю Тищенко из-за того, что он игнорировал предыдущие заседания», – говорится в публикации медиа.
Отмечается, что из-за игнорирования заседаний на Тищенко уже наложили денежное взыскание в размере 3328 гривен. Однако нардеп продолжил не выполнять возложенные на него процессуальные обязанности по явке.
После очередной неявки прокурор обратился в суд с ходатайством о принудительном приводе Тищенко. Причину неприбытия Тищенко признали неуважительной, ходатайство стороны обвинения удовлетворили.
Как сообщается, к Тищенко должны применить принудительный привод на следующее заседание, которое должно состояться уже 14 мая.
Напомним, Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.
20 июня прошлого года в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребенком. Выяснилось, что пострадавший – это бывший боец специального подразделения Kraken ГУР Дмитрий Мазоха, а нападавшие – охрана Николая Тищенко.
При этом вместе с охраной Тищенко участие в нападении принимал сотрудник столичной полиции Богдан Писаренко. Впоследствии его уволили из полиции Киева.
Сам Тищенко утверждал, что бывший военный является «начальником безопасности ботофермы» и якобы провоцировал полицейского на месте проведения следственных действий.
12 мая 2025 года Тищенко и Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. С того времени их несколько раз продлевали.
Уже в октябре 2025 года суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко и бывшему полицейскому Писаренко.
Кроме того, в феврале стало известно, что внефракционный народный депутат Тищенко присоединился к депутатской группе бывших членов ОПЗЖ.
