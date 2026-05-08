Кидрук, Жадан, Костенко: стало известно, каких авторов чаще всего выбирают по программе «єКнига»

Украинцы приобрели уже почти 500 тысяч книг в рамках государственной программы «єКнига» с момента ее запуска. В частности, чаще всего выбирают произведения Сергея Жадана, Лины Костенко и Макса Кидрука.

Об этом сообщают пресс-служба «Дії» и сайт Украинского института книги.

Как отмечается, более 279 тысяч участников получили более 256 миллионов гривен по программе на книжные покупки.

По данным пресс-службы «Дія», наибольшей популярностью среди читателей пользуется художественная литература, нон-фикшн занимает второе место по количеству покупок. В частности, среди иностранных авторов молодежь чаще всего выбирает: Хайли Ди Карлтон, Коллин Гувер, Пенелопу Дуглас, Тесс Герритсен и Брианну Вест.

В то же время, среди украинских писателей в подборках чаще всего появляются: Владимир Станчишин, Андрей Семьянкив, Сергей Жадан, Лина Костенко, Макс Кидрук, Илларион Павлюк и Андрей Кокотюха.

Отмечается, что самой популярной книгой первого квартала текущего года стала «Игра в кота и мышь. Книга 1: Преследование Аделины». Бестселлеру удалось сместить с первого места произведения Коллин Гувер, которые были самыми популярными в 2025 году.

Как сообщается, только за первые три месяца текущего года молодые украинцы подали почти 34 тысячи заявок на получение выплат, из них 33 515 участников уже получили средства на свои счета.

По имеющимся данным, в течение этого периода украинская молодежь приобрела 63 931 книгу – в среднем более 700 книг ежедневно.

Активнее всего книги покупают в Киеве, а также в Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Уточняется, что в программе на данный момент принимают участие 309 стационарных книжных магазинов и 37 интернет-магазинов.

Напомним, в декабре 2024 года заработала программа «єКнига». Подать заявку можно в «Дії».

Кроме этого, осенью 2025 года сообщалось, что государственную программу «Пакет школьника» планируют расширить, чтобы средства можно было потратить и на покупку книг.

