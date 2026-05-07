Верховный Суд подтвердил приговор экс-директору Черновицкого перинатального центра

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор бывшему директору Черновицкого перинатального центра Дмитрию Манчуленко, которого приговорили к шести годам лишения свободы по делу о попытке подкупа должностных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решения Высший антикоррупционный суд от 8 апреля 2024 года, а также постановление Апелляционной палаты ВАКС от 22 мая 2025 года.

Следствие установило, что Манчуленко пытался предоставить 10 тысяч долларов взятки должностным лицам Черновицкого областного совета. Бывший руководитель окончательно признан виновным по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предоставление неправомерной выгоды должностным лицам.

В САП подчеркнули, что постановление Верховного Суда окончательно и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Напомним, что Манчуленко уволили с должности главного врача Городского клинического родильного дома №1 в связи с реорганизацией учреждения. В марте 2021 года у подозреваемого возник умысел в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам Черновицкого облсовета за заключение с ним контракта на должность гендиректора Черновицкого областного перинатального центра. Для этого он вел переговоры с советником председателя Черновицкого облсовета по вопросам кадровой политики, чтобы через него выйти на кого-то из числа должностных лиц облсовета.

24 марта того же года во время встречи с этим советником Манчуленко якобы предложил предоставить ему взятку и должностным лицам Черновицкого облсовета за назначение на должность. 30 марта он повторил предложение и назвал сумму в 12 тысяч долларов. Уже 6 апреля Манчуленко передал советнику председателя Черновицкого облсовета указанную сумму и был задержан.

В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд признал Манчуленко виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС также оставила приговор без изменений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.