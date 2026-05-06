Апелляция рассмотрит вопрос замены суда по делу экс-нардепа Вечерко

Высший антикоррупционный суд внес представление об изменении подсудности в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Владимира Вечерко в организации злоупотреблений, которые привели к более чем 12 млн грн убытков.

Такое решение 23 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство защитника удовлетворить. Внести представление в АП ВАКС о направлении из ВАКС в другой суд уголовного производства по обвинению (Вечерко – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, (Максима Немчинова – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, (Виталия Зюсько – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», – говорится в решении.

Ранее Апелляционная палата ВАКС предоставила разрешение на проведение заочного расследования в отношении экс-нардепа Владимира Вечерко.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-замминистра энергетики Максиму Немчинову и другим. По версии следствия, в конце июля 2022 года из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен. С целью постоянного прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабмин обязал ГП «Укруголь» поставлять энергоноситель определенным производителям электрической энергии, в частности, государственному ПАО «Центрэнерго».

Несмотря на такие ограничения, бенефициар частной компании, имевшей договор с ГП «Укруголь», в сговоре с экс-замминистра энергетики склонил директора «Укругля» к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн грн задолженности перед госпредприятием. В результате «Укруголь» поставило частной компании почти 24 тысячи тонн сырья, которое и перепродала с избытком почти в 20 млн грн.

В то же время ПАО «Центрэнерго» недополучило 12,5 тысячи тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн грн.

