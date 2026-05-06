Почти треть украинцев против повышения налогов в обмен на западную помощь – соцопрос

30 процентов населения Украины не поддерживает повышение налогов, даже если Украина потеряет помощь от ЕС и столкнется с проблемами в финансировании обороны. Однако почти половина населения согласна на непопулярные шаги власти.
Почти треть населения Украины (30% опрошенных) не готова к повышению налогов ради сохранения финансовой помощи от западных партнеров.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 20–27 апреля.

В рамках опроса социологи предложили респондентам два возможных сценария развития событий.

Первый предусматривал согласование реформ и решений, необходимых для получения международной помощи, что позволит финансировать оборону, социальные программы и другие государственные нужды, но в то же время будет означать повышение налогов.

Второй предполагает, что страна отказывается от непопулярных шагов, налоги не растут, однако денег на армию и выплаты не хватает.

Так, 30% респондентов заявили, что Украина должна отказаться от непопулярных решений и не повышать налоги, даже если это приведет к нехватке средств на оборону и социальную сферу.

В то же время почти половина украинцев с таким вариантом не согласилась. 48% сограждан считают, что Украина нуждается в западных инвестициях, поэтому готовы к непопулярным мерам.

Еще 22% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

Кроме этого, опрос КМИС свидетельствует и о том, что украинцы стали менее оптимистичными в отношении будущего нашей страны.

Уровень оптимизма немного снизился с января 2026 года, но остается довольно высоким. Так, 63% украинцев оптимистично оценивают будущее Украины в ближайшие 10 лет (в январе — 66%). В то же время доля пессимистов составила 25% (было — 22%).

Ранее мы сообщали, что весной 2026 года у украинцев ухудшилось ощущение личной безопасности. Так, 53% респондентов сообщили о его ухудшении. 30% – о существенном ухудшении, а еще 23% – об умеренном. Это произошло на фоне теракта и расстрела людей в Киеве 18 апреля.

Также стало известно, что треть украинцев будут считать победой отказ от НАТО в обмен на вступление в ЕС и устойчивый мир. Об этом говорится в материале по результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 18 по 25 марта 2026 года.

А еще украинцы ответили, как они относятся к возможной потере территорий и территориальным уступкам, а также к замораживанию конфликта.

