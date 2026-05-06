Россия все активнее обманным путем вербует африканцев для войны в Украине

Россия все активнее использует сеть обманных схем трудоустройства и посредников для вербование граждан африканских стран на войну против Украины, превращая обещания гражданской работы за рубежом в путь на фронт.

Об этом говорится в расследовании кенийского журналиста Maurice Oniang’o, пишет Foreign Policy.

Как отмечается, россия выстраивает многоуровневую сеть вербовки граждан африканских стран для участия в войне против Украины, используя обманные схемы трудоустройства, частные агентства и посредников в нескольких регионах мира. Под видом гражданской работы за рубежом людей привлекают к выезду в россию, где часть из них в конечном итоге оказывается в военных структурах или на фронте.

По данным расследования, эта система охватывает социальные сети, неформальные рекрутинговые каналы и международные посреднические сети, которые предлагают вакансии водителей, поваров или работников гостиниц с высокими зарплатами и бонусами. В то же время после прибытия в россию части рекрутов, по сообщениям, предлагают или заставляют подписывать военные контракты.

Украинские и международные оценки указывают, что Москва все больше полагается на иностранных наемников для восполнения потерь в войне, а общее количество привлеченных африканцев может достигать представителей десятков стран континента. Отдельные правительства сообщают о сотнях своих граждан, которые оказались в российских военных структурах, пропали без вести или были идентифицированы на фронте.

В центре расследования оказалась история гражданина Кении Клинтона Няпара Могесы. В октябре 2025 года он сообщил семье, что завершает контракт в Катаре и нашел новую работу в россии, однако не уточнил ее характер.

После прибытия в Москву он рассказал брату, что проходит военную подготовку. Через несколько недель сообщил, что ожидает отправки на «задание», после чего связь с ним оборвалась.

Позднее украинская военная разведка сообщила семье, что Могеса погиб в январе 2026 года на оккупированной территории на востоке Украины. Для семьи это стало первым подтверждением того, что его могли отправить на передовую.

По данным разведки, при погибшем были найдены паспорта еще двух граждан Кении. Украинская сторона предполагает, что эти документы могли принадлежать другим завербованным, которых также готовили к участию в боевых действиях. Это, по оценкам аналитиков, может свидетельствовать о более широкой практике использования иностранцев не только как контрактников, но и как части заменной пехоты в боевых операциях.

По оценкам украинской разведки, в 2026 году Москва может попытаться завербовать не менее 18 500 иностранных бойцов.

В то же время украинские и международные структуры оценивают общие потери россии в войне более чем в миллион человек убитыми и ранеными, что создает постоянную потребность в новом личном составе.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что россия использовала популярное среди геймеров приложение Discord для вербовки граждан Южно-Африканской Республики (ЮАР) для участия в войне против Украины.

Также известно, что в ноябре правительство Южной Африки заявило, что 17 граждан были обманом завербованы на войну в Украине под видом выгодной работы и оказались в зоне боевых действий на Донбассе. Президент поручил провести расследование вербовки.

Позже стало известно, что Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики и действующая депутатка парламента, была причастна к вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россии.

