Верховный суд не остановил приговор экс-чиновнику полиции Сумщины

Кассационная инстанция не увидела оснований для остановки приговора, которым к наказанию приговорили экс-полицейского.
Верховный суд не остановил исполнение приговора, которым к 7 годам заключения был приговорен бывший заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области Роман Шевченко.

Такое решение 27 апреля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновными экс-чиновника полиции Сумщины Шевченко и адвоката Руднева. Им назначили 7 и 6 лет лишения свободы соответственно. Позже Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Поэтому на эти решения подали кассационные жалобы. Защитник Шевченко попросил также приостановить исполнение приговора.

«Отказать в удовлетворении ходатайства защитника о приостановлении исполнения приговора Высшего антикоррупционного суда от 11 июня 2025 года и определения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 марта 2026 года в отношении (Шевченко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, САП обвиняет следователя Нацполиции в Сумской области Романа Шевченко и адвоката Евгения Руднева в получении неправомерной выгоды. По версии обвинения, чиновник Нацполиции потребовал от предпринимателя предоставить ему неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства, а также подстрекал к предоставлению денег якобы руководству прокуратуры области.

Свои услуги следователь полиции оценил в 10 тысяч долларов, однако впоследствии «торговался» в 8000 дол. Средства должны были передать двумя траншами при посредничестве сообщника-адвоката. Работник полиции и его сообщник были задержаны после получения ими части оговоренных средств в размере 5000 дол.

НАБУ САП Нацполиция коррупция Взятка Сумская область Приговор Высший антикоррупционный суд
