СБУ не удовлетворила запрос НАБУ по делу Иванющенко

Служба безопасности Украины не нашла достаточных оснований в запросе НАБУ для введения санкций против бывшего нардепа от ныне запрещенной «Партии регионов» Юрия Иванющенко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ответы офиса президента и СБУ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что готовы повторно рассмотреть предложения по применению санкций «в случае их доработки».

Так, в офисе президента сообщили, что обращение НАБУ передали в Кабмин и СБУ, так как именно эти органы могут инициировать рассмотрение вопроса о санкциях на заседании СНБО.

В ответе СБУ от 22 апреля указано, что запрос НАБУ «не содержит достаточных сведений о нанесении Иванющенко Ю.В. ущерба национальной безопасности».

«В частности, указанные материалы не содержат документов, ссылок или сведений о фактической деятельности Иванющенко Ю.В. в ущерб национальной безопасности Украины, в том числе относительно контроля над юридическими лицами, которые зарегистрированы и функционируют на ВОТ АР Крым, взаимодействии с государственным сектором государства-агрессора или другими российскими субъектами хозяйствования…

Указанные материалы требуют доработки с учетом оснований, предусмотренных частью первой статьи 3 Закона Украины «О санкциях», в части детализации характера угроз национальной безопасности Украины, которые создает Иванющенко Ю.В., в частности, необходимости приведения конкретных фактов совершения последним действий в ущерб национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и предоставления документальных материалов, подтверждающих такую деятельность», – говорится в документе.

Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Юрию Иванющенко, застройщице Владиславе Молчановой и другим. По данным следствия, весной 2021 года в ходе корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль на рынке «Столичный» у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

В сентябре 2025 года НАБУ объявило Иванющенко в розыск, так как он находится за границей. По информации источников «Слово и дело», экс-нардеп может скрываться в россии или на оккупированных территориях. Поэтому детективы НАБУ просили суд заочно арестовать Иванющенко.

В марте 2026 года НАБУ обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ по поводу инициирования санкций против бывшего народного депутата от «Партии регионов» Иванющенко.

А в апреле 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда об отказе заочно взять под стражу бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Уже 27 апреля ВАКС разрешил заочное следствие в отношении экс-нардепа Иванющенко.

