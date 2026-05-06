Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Папу Римского Льва XIV, заявив, что его позиция по войне между США и Ираном якобы «подвергает опасности многих католиков».
Президент США Дональд Трамп вновь публично раскритиковал Папу Римского Льва XIV, заявив, что его позиция по войне между США и Ираном якобы «подвергает опасности многих католиков».

Об этом Трамп сказал в интервью ведущему радиоток-шоу Гью Хьюитту, передаёт CNN.

Американский лидер заявил, что понтифик якобы считает «нормальным» наличие у Ирана ядерного оружия. Он добавил, что не согласен с такой позицией и считает её опасной для людей во всём мире.

В то же время, как известно, Папа Лев XIV не делал заявлений в поддержку ядерной программы Ирана. Напротив, он неоднократно выступал против войны и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, призывая стороны к переговорам, деэскалации и поиску дипломатических решений.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни резко отреагировал на слова Трампа, подчеркнув, что любые нападки на Папу являются «неприемлемыми и не способствуют делу мира». Он отметил, что Папа последовательно выступает за диалог, защиту человеческой жизни и свободу.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа уже ответил на подобные обвинения и не намерен обострять конфликт с политическими лидерами. По его словам, понтифик выполняет свою миссию – призывает к миру и снижению напряжённости в мире.

Сам Папа Лев XIV ранее отмечал, что не считает целесообразным вступать в публичные споры с Трампом относительно войны, однако продолжает подчёркивать необходимость мирного урегулирования конфликтов.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал понтифика «слабым» и раскритиковал его позицию по внешней политике и миграции в ответ на антивоенные заявления. Также американский лидер заявил, что Лев XIV сейчас в Ватикане только потому, что Дональд Трамп в Вашингтоне.

Тогда Папа Римский Папа Лев XIV заявил, что продолжит публично выступать против войны во всём мире. Понтифик подчеркнул, что не намерен вступать в политические споры, однако считает, что христианское послание «не должно быть злоупотреблено».

Также, как известно, государственный секретарь США Марко Рубио уже на этой неделе посетит Рим, где проведёт серию встреч с представителями Ватикана и правительства Италии.

