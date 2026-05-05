В МВД назвали количество людей, погибших за сутки в результате российских обстрелов

Российская оккупационная армия в течение суток понедельника, 4 мая, обстреляла населенные пункты Украины более 70 раз, в результате чего 14 человек погибли, а еще около 60 получили ранения.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Только за сегодня 14 погибших и около 60 раненых украинцев», – написал министр.

Он уточнил, что под вражескими ударами оказались семь регионов. Больше всего пострадала Мерефа в Харьковской области, где погибло семь человек.

Также в Вольнянске в Запорожской области захватчики ударили по территории храма, в результате чего погибли двое прихожан.

Согласно его словам, россияне в течение суток атаковали энергообъекты в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Клименко подчеркнул, что это не случайные удары, а сознательная тактика террора гражданского населения.

«С первых минут на местах работают наши службы. Спасатели и полицейские эвакуируют раненых, оказывают домедицинскую помощь. Оперативно тушат пожары и разбирают завалы. Следователи тщательно документируют последствия атак», – добавил министр.

Напомним, что оккупанты ударили по Мерефе вчера утром, 4 мая. Кроме жертв, ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

Также в общей сложности в ночь на 4 мая российские войска выпустили по Украине 155 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Как известно, Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально, ожидая, что россия перейдет от риторики к реальным шагам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.