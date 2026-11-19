Россия в течение 2026 года отказывалась от всех предложений о перемирии и деэскалации войны в Украине. В частности, Москва не согласилась на прекращение огня в энергетической сфере и Черном море.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине.
Зеленский рассказал, что во время встречи «Коалиции желающих» партнеры обсудили пять приоритетных направлений поддержки Украины. Первым из них стало усиление противовоздушной обороны. По словам президента, с середины лета россия постоянно усиливает воздушные атаки, применяя, в частности, баллистические ракеты и реактивные «шахеды».
Украине необходимы совместные действия партнеров для усиления защиты от российских ударов. В то же время Москва в течение года не соглашалась ни на одну из предложенных инициатив по прекращению огня.
«Это не просто слова. Россияне весь этот год отказываются от всех предложений по деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все путин отказывал», – подчеркнул Зеленский.
По его словам, россии предлагали прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, договориться о деэскалации в Черном море и рассмотреть другие форматы перемирия. Однако на все эти инициативы Москва ответила отказом, подытожил президент.
Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.
19 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать окончательных решений по войне в Украине без консультаций с президентом Владимиром Зеленским.
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