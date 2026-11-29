В воскресенье вечером, 29 ноября, российские войска ударили по Виннице, в результате попадания была повреждена больница и ранены две медработницы.

Об этом сообщают глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

«Винница снова была под атакой врага. В результате атаки повреждены промышленный объект и территория одной из больниц», – написал мэр города.

Моргунов сообщил, что в результате вражеской атаки на город зафиксировано попадание в промышленный объект. В технологическом парке взрывной волной повреждены фасад здания, двери и окна, а в многоквартирных домах выбиты окна.

Согласно словам Заболотной, в двух отделениях местной больницы выбиты окна, а пациентов из поврежденных отделений медучреждения переводят в другие. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

«Стало известно о двух пострадавших работницах больницы, которая была повреждена в результате вражеской атаки по Виннице. Обеих госпитализировали с ранениями средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в заявлении.

Кроме этого, по данным ОВА, ранее в воскресенье в результате российской атаки в Винницкой области погибли мужчина и женщина, еще один человек получил ранения.

Как известно, в воскресенье, 29 ноября, российская армия нанесла удар по Днепру, попав по 24-этажному жилому дому. В результате атаки пострадали два человека, среди них – ребенок.

Напомним, российские войска в воскресенье, 29 ноября, нанесли удар по Салтовскому району Харькова. В результате атаки пострадали гражданские.

При этом российские оккупационные войска в течение 29 ноября нанесли серию ударов по Ровенской области, в частности по Сарненскому району. В результате обстрелов ранения получили 13 гражданских.

Также сообщалось, что войска рф обстреляли общежитие и гражданские предприятия в Житомирской области, есть пострадавший.

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