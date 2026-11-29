В воскресенье, 29 ноября, российская армия нанесла удар по Днепру, попав по 24-этажному жилому дому. В результате атаки пострадали два человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщают руководитель ОВА Александр Ганжа и пресс-служба ГСЧС.

«Враг атаковал Днепр. Повреждена многоэтажка. Начался пожар», – написал Ганжа.

Согласно его словам, шестилетний мальчик получил ранения в результате вражеского удара по многоэтажному дому. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также руководитель ОВА обнародовал первые кадры с места атаки на областной центр.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате атаки на Днепр количество пострадавших достигло двух человек.

«Вечером враг атаковал областной центр. В результате обстрела в 24-этажном жилом доме возник пожар на 14-м и 15-м этажах – огонь охватил квартиры на площади 300 кв. м», – говорится в заявлении спасателей.

Кроме этого, Ганжа уточнил, что всего три человека получили ранения в результате ударов по Днепропетровщине в течение дня – более 40 раз враг атаковал четыре района беспилотниками.

«В Никопольском районе страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. Повреждены многоквартирные дома, инфраструктура, предприятие. Пострадал 47-летний мужчина. Он лечится амбулаторно», – уточнил чиновник.

Напомним, российские войска в воскресенье, 29 ноября, нанесли удар по Салтовскому району Харькова. В результате атаки пострадали гражданские.

Как известно, российские оккупационные войска в течение 29 ноября нанесли серию ударов по Ровенской области, в частности по Сарненскому району. В результате обстрелов ранения получили 13 гражданских.

Также сообщалось, что войска рф обстреляли общежитие и гражданские предприятия на Житомирщине, есть пострадавший.

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