В воскресенье, 29 ноября, на досрочных парламентских выборах в Испании явка избирателей превысила 68%, что является самым высоким показателем за всю историю всеобщих выборов с момента восстановления демократии.

Об этом свидетельствуют данные испанского МВД.

14 сентября 2026, 17:15 Выборы как новый фронт: почему рост популярности европейских радикалов выгоден кремлю Рост популярности радикальных сил в Европе создает новые риски для Украины. кремлю выгодна не обязательно пророссийская, а прежде всего разобщенная Европа, которой сложнее принимать совместные решения по санкциям, помощи и безопасности.

По данным ведомства, сначала были зафиксированы рекордные 45,7% зарегистрированных избирателей, проголосовавших до 14:00 на всеобщих выборах в стране – это стало самой высокой явкой к этому времени суток.

А уже вечером явка избирателей на парламентских выборах в Испании превысила 68%. Предыдущим максимальным значением считался показатель, зафиксированный в марте 1996 года – 63,4%.

Уточняется, что нынешний показатель еще может вырасти, поскольку голосование завершится в 20:00 по местному времени.

Как известно, средняя явка на 16 всеобщих выборах в Испании с 1977 года составляла 71,8%. Самая высокая была в 1982 году, когда Социалистическая партия впервые пришла к власти – 80,2%, она упала до 66,23% на повторных выборах, состоявшихся в ноябре 2019 года.

По данным Politico, право голоса имеют почти 39 миллионов испанцев. Эти выборы могут резко изменить политический курс страны в сторону «правых» сил и положить конец пребыванию у власти действующего премьер-министра Педро Санчеса от Социалистической партии.

Как известно, в Испании сегодня проходят досрочные парламентские выборы, по результатам которых ультраправая партия Vox может впервые за полвека войти в состав правительства. Главным конкурентом социалистического премьера Санчеса является консервативная Народная партия, которая может сформировать коалицию с ультраправыми.

Ранее Санчес 5 октября объявил о роспуске парламента и назвал дату следующих досрочных выборов в стране.

Напомним, что на позиции действующего правительства повлияли коррупционные обвинения против окружения премьера, критика его действий во время миграционного кризиса и железнодорожная катастрофа в конце октября, в которой погибли 69 человек.

Во время предвыборной агитации Санчес заявил о намерениях продолжить прогрессивный курс и ввести налог на состояния свыше 100 млн евро. Тем временем Народная партия обещает снизить налоги и построить миллион домов, а программа Vox предусматривает политику «ремиграции» и приоритет для рожденных в Испании при доступе к жилью и государственным услугам.

Также известно, что Евросоюз вступает в период крупных национальных выборов, в частности в Испании и ряде других стран, которые способны кардинально изменить политическую расстановку сил в Европе. Усиление влияния националистических и евроскептических партий в крупных странах ЕС может ослабить единство Евросоюза и усложнить оказание помощи Украине.

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